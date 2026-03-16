Меры подготовки к весеннему паводку усилили в Одинцове

Территориальные управления округа переведены на усиленный режим работы. Муниципальные службы проводят комплекс мероприятий, направленных на предотвращение подтоплений и обеспечение безопасности жителей.

Сотрудники администрации обследуют участки, которые находятся в зоне риска во время активного таяния снега. Специалисты проводят выездные осмотры территорий, встречаются с председателями садоводческих некоммерческих товариществ и жителями частных секторов, чтобы оценить текущую ситуацию.

Особое внимание уделяется состоянию гидротехнических сооружений. Проверяется техническое состояние, уровень воды и пропускная способность.

Одной из ключевых точек очередной инспекции стало территориальное управление «Голицынское». Здесь специалисты осмотрели плотину Большого Голицынского пруда, расположенную на территории музея-заповедника А. С. Пушкина. Сооружение считается старейшим действующим гидротехническим объектом на территории округа.

Отметим, что в рамках подготовки к паводковому периоду также запланированы работы по очистке русла реки Большая Вяземка — в воде скопились топляк, ветки и бытовой мусор, которые могут препятствовать прохождению талых вод.