Меры поддержки для участников СВО расширят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 18:12 Меры поддержки для участников СВО расширят в Подмосковье Медиасток.рф

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Законопроект, который расширит случаи оказания бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей, рассмотрят в Подмосковье. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Бесплатную юридическую помощь для участников СВО предоставляет Государственное юридическое бюро Московской области. Эту меру поддержки планируется расширить.

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«Родственники участников СВО отметили, что некоторые ситуации, например, связанные с оформлением положенных льгот, требуют разрешения через суд. Нас просили, чтобы их интересы могли защищать представители от Госюрбюро и адвокатов — участников системы бесплатной юрпомощи. На основании этого запроса мы подготовили соответствующий законопроект», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Законопроект рассмотрят 25 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма.

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