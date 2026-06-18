Меры поддержки детей с ОВЗ обсудили на совете по делам инвалидов в Можайске

В администрации Можайского округа 17 июня состоялось очередное заседание Координационного совета по делам инвалидов, ключевой темой которого стала организация комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья — от ранней диагностики до творческой самореализации. Заседание провела заместитель главы округа, председатель совета Елена Заболотная, участники сосредоточились на трех стратегических направлениях: образовательном процессе, медицинском сопровождении и социальной адаптации.

Начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова сообщила, что в школах округа функционируют 5 коррекционных классов, где работают опытные специалисты. Начальник отдела дошкольного образования Татьяна Шумакова разъяснила порядок работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК), обследовавшей 124 ребенка (23 школьника и 101 дошкольник). В детских садах организована работа 11 логопедических групп, куда дети зачисляются строго на основании заключения комиссии.

Особый интерес вызвал доклад заместителя начальника Управления образования Жанны Василенковой о ежегодном конкурсе для детей с ОВЗ «Твой звездный час», который проводится с 2012 года. За это время проект вырос из локального мероприятия в настоящий праздник, куда приезжают коллективы не только из Можайского округа, но и из других регионов, включая Гагарин Смоленской области и Краснознаменск. В этом году фестиваль, приуроченный к Дню города, собрал порядка 35 участников. Во встрече также приняли участие начальник отдела социальной поддержки Людмила Нагих, директор школы № 3 Татьяна Кынчева, председатель совета МРООПИ имени Георгия Победоносца Маргарита Орлова, председатель Можайской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» Любовь Клочкова, директор «КЦСОР Можайский» Юлия Казак и представитель организации «Всероссийское общество слепых» Наталья Медведева. По итогам заседания участники отметили положительную динамику в развитии инклюзивной среды и подтвердили намерение продолжать работу по расширению возможностей для детей с ОВЗ.