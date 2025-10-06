Меры поддержки бизнеса обсудили в Балашихе

Координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Светлана Тананова провела рабочую встречу с руководителем аутсорсинговой компании «Персональное решение Балашиха» Александром Румянцевым. Мероприятие прошло в рамках постоянной работы партпроекта по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в городском округе.

В ходе встречи обсудили актуальные вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, пути повышения конкурентоспособности местных предприятий, а также перспективы развития взаимодействия между властью, бизнес-сообществом и обществом.

«Особую ценность представляют встречи с социально ответственными предпринимателями, которые не только развивают свой бизнес, но и создают качественные рабочие места с полным соблюдением трудовых прав сотрудников. Мы обсудили существующие меры поддержки, а также рассмотрели вопросы, с которыми сталкивается бизнес в текущих экономических условиях», — отметила Светлана Тананова.

Компания «Персональное решение», работающая на рынке с 2007 года, является надежным партнером для организаций Москвы и Подмосковья в сфере аутсорсинга линейного персонала. Среди ключевых услуг предприятия — работа грузчиков на переездах (квартирных и офисных) и погрузо-разгрузочные работы на складах и производствах.