Меры поддержки бизнеса обсудили с предпринимателями в Солнечногорске

В Солнечногорске 24 июля прошел первый деловой завтрак «Навстречу бизнесу. Диалог без барьеров» с предпринимателями. На встрече рассказали о мерах поддержки, разобрали успешные кейсы и договорились о сотрудничестве.

К мероприятию присоединились первый заместитель главы Кирилл Типографщик, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, помощник депутата Госдумы и общественный деятель Никита Махнач, представители предпринимательского и банковского сообщества.

Участники отметили, что неформальное общение позволило наладить прямое взаимодействие, обсудить вопросы, рассмотреть новые возможности для развития бизнеса и обменяться опытом.

«Начали серию бизнес-завтраков, где мы обсуждаем вопросы, которые волнуют малый и средний бизнес, развитие Солнечногорска. Они помогают нам выстроить успешный диалог и понимание, каким образом мы можем быть полезны друг другу, чтобы двигаться в одном направлении», — прокомментировал Кирилл Типографщик.

Основная часть повестки касалась субсидий для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям могут возместить до 50 процентов затрат на приобретение оборудования для создания и развития производств, открытие франшизы, услуги маркетплейсов. Коммерсантам рассказали о сроках подачи заявок. Отдельный акцент сделали на социальном предпринимательстве.

«Очень важно иметь такой тесный и человеческий контакт с предпринимательским сообществом, потому что это те люди, которые формируют экономику округа, платят налоги, обеспечивают потребности населения. Важно слышать их и реализовывать конкретные запросы в части предоставления субсидий, льгот, помещений», — подчеркнул Никита Махнач.

Встречи в формате бизнес-завтраков планируют проводить каждые две недели. Записаться можно через Департамент инвестиционного развития или управление потребительского рынка.