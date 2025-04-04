Меры по предупреждению лесных пожаров усилили в Солнечногорске

Пожароопасный период в Подмосковье продлится до 15 ноября. Меры по предупреждению лесных пожаров обсудили с противопожарной службой в администрации Солнечногорска.

До окончания пожароопасного периода въезд в леса ограничен шлагбаумами, а инспекторы проводят патрулирование лесных массивов. Они обходят лесничества по девяти маршрутам общей протяженностью 18 километров, охватывающим деревни Шахматово, Смирновка, Маслово, Бакеево и поселки Лесное озеро, Андреевка и Менделеево. Для мониторинга ситуации также используются камеры, включая спутниковые.

«Патрулирование сопровождают профилактическими беседами с населением, раздачей информационных листовок. В них указаны основные правила безопасного пребывания в лесах и телефоны вызова служб спасения», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Еще одной важной мерой профилактики является опашка. Она проводится весной и осенью вблизи населенных пунктов, расположенных на границе с лесным фондом и сельскохозяйственными угодьями, где существует высокая опасность возгорания. Это касается деревень Маслово, Редино, Гигирево, Заовражье и Шахматово. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров создаются на протяженности 12,5 километров со стороны леса.

Кроме того, в округе продолжается оснащение водоемов пирсами для забора воды. Всего в округе насчитывается 199 водных объектов, пригодных для пожаротушения, и все они оборудованы подъездами.

Перед началом пожароопасного периода в Солнечногорске были проведены учения по эвакуации и тушению лесных пожаров.

«В ходе проведения учений и тренировок силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций признаны готовыми к проведению пожароопасного сезона 2025 года», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск по безопасности Максим Барков.

Максим Барков рассказал о силах и средствах, готовых помочь в борьбе с природными пожарами. В их числе — техника и персонал организаций «СолнСпас», «Дирекции единого заказчика городского округа Солнечногорск» и «Имущественного комплекса жилищно-коммунального хозяйства».

На совещании подчеркнули, что благодаря совместной и слаженной работе в округе наблюдается положительная динамика в снижении числа лесных пожаров.

«В 2024 году у нас в четыре раза снизились случаи лесных пожаров — до двух происшествий; в 22,4 раза сократилась общая площадь пожаров и почти в 50 раз — ущерб», — подчеркнул начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.

С началом пожароопасного периода в лесах Подмосковья строго запрещается разжигать костры, оставлять горящие окурки, бутылки и осколки стекла, а также сжигать траву. За нарушения предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. При обнаружении лесных пожаров необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.