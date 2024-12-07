Меры по повышению репродуктивного здоровья населения усилили в Домодедове

Евгения Михайловна сообщила, что по последним исследованиям, демография в России будет падать, а процент бесплодия значительно увеличивается. Это серьезные вызовы, с которыми придется работать и использовать доступные меры для изменения ситуации в лучшую сторону.

В рамках комплексного подхода к повышению рождаемости в женской консультации Домодедова проходит консультирование пациенток медицинским психологом, в том числе при принятии решения об аборте, закрепление за беременными женщинами персонального врача акушер-гинеколога, регулярное проведение профилактических мероприятий, еженедельный мониторинг количества женщин, вставших на учет по беременности, и числа родивших. Регулярно проводится диспансеризация пациенток репродуктивного возраста и работает Школы будущих мам.

Напомним, что в этом году в Домодедове на свет появились 1686 малышей, что свидетельствует о положительной динамике в области рождаемости. Специалисты надеются, что совместные усилия помогут улучшить ситуацию и создать более благоприятные условия для будущих родителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».