Меры по обеспечению доступности дороги в Левобережном примут в Химках

Глава Химок рассказала о принятых мерах по обеспечению доступности дороги в Левобережном. Информационное сообщение об установлении сервитута будет опубликовано на сайте администрации в ближайшие дни.

Для восстановления проезда по улице Совхозная власти городского округа начали юридическую процедуру. Администрация Химок инициировала процедуру установления сервитута в пользу неограниченного круга лиц после того, как дорогу перекрыл собственник земельного участка.

Этот процесс имеет регламентные и процедурные сроки. Администрация городского округа Химки приняла следующие меры: представители муниципального земельного контроля и сертифицированные кадастровые инженеры выехали на место и подготовили схему расположения границ сервитута, проект решения об установлении сервитута и указанная схема прошли согласование Межведомственной комиссии по земельно-имущественным отношениям в Московской области (Министерства имущественных отношений Московской области).

«Это значит, что часть дороги, которая ранее была перекрыта бетонными блоками собственником земельного участка, по истечении 15 дней после публикации снова станет доступна для жителей», - пояснила в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

Если собственник не примет меры по освобождению части территории земельного участка, указанного в схеме, меры по демонтажу будут приняты со стороны администрации.