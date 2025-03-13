Меры по борьбе с подтоплениями приняли в Солнечногорске
Паводковую обстановку ежедневно мониторят на территории Солнечногорска. Меры против подтоплений обсудили на общегородском совещании в администрации округа.
Заместитель главы округа по безопасности Максим Барков отметил, что в этом зимнем сезоне снежный покров оказался ниже нормы, однако возможны обильные дождевые осадки. Специалисты ежедневно мониторят уровень воды на реках Истра, Сестра, Клязьма и Лутосня, используя космическую съемку и авиаразведку. Измерительные вешки установлены в нескольких ключевых точках: на реке Истре в районе СНТ «Испытатель-4», возле деревни Обухово, на притоке реки Сестры в районе СНТ «Исток» и у деревни Сергеевка.
Максим Барков также сообщил, что в округе создан специализированный состав сил и средств для смягчения рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья. В его состав входят более 150 человек и 58 единиц техники, авиатехника и плавательные средства.
«По прогнозу негативного сценария разливов населенные пункты городского округа Солнечногорск в зону подтопления не попадают. Группировка сил и средств для мониторинга паводковой обстановки уточнена, и ее достаточно», — подчеркнул Максим Барков.
В рамках подготовки к весеннему половодью была проведена очистка более пяти километров водотоков рек Сестра, Истра, Лопца и Палишня от мусора, деревьев и веток.
Рабочие группы осуществляют контроль за состоянием дренажных колодцев, ливневых канализаций и проверяют отсутствие захламления и засыпки грунтом канав как на дорогах, так и во дворах и подвалах домов. Для откачки воды и очистки подготовлена техника: мотопомпы, экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины с щетками и тракторы.
Кроме того, ведется работа с садовыми товариществами по совместной очистке отводных и дренажных канав, углублению каналов, дренажу и осушению земель.
На совещании также обсуждались дополнительные превентивные меры по предотвращению паводков.