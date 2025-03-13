Меры по борьбе с подтоплениями приняли в Солнечногорске

Паводковую обстановку ежедневно мониторят на территории Солнечногорска. Меры против подтоплений обсудили на общегородском совещании в администрации округа.

Заместитель главы округа по безопасности Максим Барков отметил, что в этом зимнем сезоне снежный покров оказался ниже нормы, однако возможны обильные дождевые осадки. Специалисты ежедневно мониторят уровень воды на реках Истра, Сестра, Клязьма и Лутосня, используя космическую съемку и авиаразведку. Измерительные вешки установлены в нескольких ключевых точках: на реке Истре в районе СНТ «Испытатель-4», возле деревни Обухово, на притоке реки Сестры в районе СНТ «Исток» и у деревни Сергеевка.

Максим Барков также сообщил, что в округе создан специализированный состав сил и средств для смягчения рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья. В его состав входят более 150 человек и 58 единиц техники, авиатехника и плавательные средства.

«По прогнозу негативного сценария разливов населенные пункты городского округа Солнечногорск в зону подтопления не попадают. Группировка сил и средств для мониторинга паводковой обстановки уточнена, и ее достаточно», — подчеркнул Максим Барков.