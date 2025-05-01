Меры общественной безопасности усилят в День Победы в Чехове

Глава округа Михаил Собакин провел расширенное оперативное совещание. В ходе мероприятия обсудили подготовку и празднование 80-летия Победы, а также содержание контейнерных площадок.

Представители власти также поговорили об очистке водоемов и капитальных ремонтах плотин после того, как обсудили программу в День Победы.

«В рамках празднования 80-й годовщины Победы в округе, начиная с середины апреля, проходят различные тематические мероприятия в библиотеках, концертные программы в залах домов культуры, тематические экскурсии и спектакли от Чеховского городского театра, творческие мероприятия в отделении Чеховской школы искусств», — уточнил начальник отдела по реализации социальной политики и работе с молодежью Константин Александров.

Из-за повышенной угрозы диверсионно-террористических атак проведение массовых мероприятий пришлось минимизировать.

Улицы города будут украшены: разместят баннеры, световые композиции и афиши с QR-кодами. Также усилят содержание контейнерных площадок во время праздников. Администрация выделила дополнительные рабочие единицы и составила график дежурств.

«Будет задействовано 70 сотрудников МБУ „Чеховское благоустройство“, за каждым сотрудником будут закреплены определенные контейнерные площадки», — добавила начальник управления ЖКХ Елена Макаренко