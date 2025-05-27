Меры господдержки для переселенцев из аварийного жилья обсудили в Истре

В муниципальном округе Истра обсудили введение дополнительных мер господдержки для переселенцев из аварийного жилья. Согласно новым правилам, жилищный сертификат можно использовать не только для покупки готового жилья, но и для приобретения квартиры в новостройке.

В Истре по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» аварийными уже признали 63 многоквартирных дома общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров. Из них полностью расселили 18 домов, что составляет около 5,5 тысяч «квадратов».

Как и прежде, жителям предоставляется выбор: получить жилье из муниципального фонда, оформить субсидию в виде жилищного сертификата или воспользоваться выкупом. Только в прошлом году благодаря программе новые квартиры получили 133 человека, из которых 21 семья — 73 человека — выбрала жилищный сертификат.

Подать заявление на получение жилищного сертификата можно с 1 июня по 1 августа 2025 года. Срок реализации — до 1 октября 2025 года. Воспользоваться программой могут те, кто приобрел жилье до признания дома аварийным, не имеет другого жилья и чье жилье включено в программу.