Меры для повышения безопасности на дорогах усилили в Серпухове

Администрация городского округа Серпухов совместно с Госавтоинспекцией усилили меры для повышения безопасности на дорогах. С 4 июня возле школ № 1, № 13 и Губернского колледжа установили световые проекторы, которые дублируют дорожную разметку и предупреждающие знаки.

Эти работы выполнены в рамках муниципальной программы по безопасности дорожного движения и финансируются из местного бюджета.

На перекрестке улиц Подольская и Горького планируется установка светофора типа Т1. Это позволит не только уменьшить автомобильные пробки, но и повысить безопасность дорожного движения.

В муниципалитете также запланирован монтаж перильных и барьерных ограждений общей длиной около трех тысяч погонных метров.

Рассматривается возможность установки искусственных неровностей на дорогах возле образовательных учреждений округа. Новые схемы организации движения уже согласованы для пяти региональных трасс, следующий шаг — утверждение в Министерстве транспорта.

«На постоянной основе проводятся встречи с родителями, обучающие занятия в школах по безопасному поведению на дороге. Соблюдение правил дорожного движения — это не просто закон, а залог безопасности для вас и окружающих: давайте вместе сделаем наши дороги безопаснее!» — сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.