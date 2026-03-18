Меры борьбы с паводками и ремонт дорог обсудили на совещании в Серпухове

Глава округа Алексей Шимко принял участие в еженедельном совещании под руководством губернатора Андрея Воробьева. Главными темами стали подготовка к весеннему сезону и ямочный ремонт.

Высота снежного покрова этой весной достигла 67 сантиметров, из-за чего около 60 домовладений попали в зону риска подтопления. Для минимизации последствий специалисты провели чернение льда на реке Наре, очистили водоотводные системы и проверили все 42 гидротехнических сооружения округа.

Усилен контроль качества питьевой воды, очистные сооружения готовы к приему повышенных объемов стоков. Управляющие компании подготовили более 200 единиц техники, автоматические системы откачки воды включены и проверены. В круглосуточном режиме дежурят 336 специалистов и 108 единиц специализированной техники.

Что касается ремонта дорог, на этой неделе в адресный перечень включили 72 ямы в Пущино и 20 в Протвине. Все дефекты вносят в систему контроля и планирования работ, а выполненные работы подтверждают фотофиксацией до и после. Плановые показатели перевыполняются. Основная задача — обеспечить комфортное передвижение по округу.