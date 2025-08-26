Меры безопасности усилят в День знаний в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители структурных подразделений администрации, территориальных и областных ведомств. Они обсудили усиление мер безопасности во время проведения торжественных линеек 1 сентября.

Исполняющий обязанности заместителя главы Дмитрий Лебедев отметил, что кинологи проинспектируют все образовательные учреждения, а сотрудники МВД и управляющих советов будут сопровождать все мероприятия.

На совещании также обсудили информирование родителей о проведенных ремонтах, благоустройстве прилегающих территорий, школьном питании, новом оборудовании, обеспечении школьников учебно-методическим материалом и нововведениях учебного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.