Меры безопасности повысят на территории биокомбината в Лосино-Петровском

Территорию прохода по территории биокомбината в Лосино-Петровском закроют с мая этого года. Решение приняли на встрече в формате выездной администрации, которая прошла накануне.

Сотрудники Щелковского биокомбината обратились к представителям администрации Лосино-Петровского городского округа с просьбой ограничить проход по территории предприятия. Это нужно, чтобы усилить меры по антитеррористической защищенности производственного объекта.

Ограждение установили по всем нормам и требованиям, в том числе к благоустройству территорий. Сотрудники предприятий, которые расположены за территорией биокомбината, будут проходить по пропускам. Их выдадут специалисты службы безопасности по заявкам.

Авторы инициативы отмечают, что нововведение никак не повлияет на удобство прохода сотрудников соседних предприятий.