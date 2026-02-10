Мероприятия в память о героях Афганской войны прошли в Раменском округе

В Раменском округе прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине Вяземской воздушно-десантной операции и выводу войск из Афганистана. Ветераны возложили цветы к монументу «Родина-мать», а в Дворце культуры им. Воровского состоялся концерт.

На Раменском кладбище ветераны боевых действий почтили память у монумента «Родина-мать» и у могилы генерала Алексея Левашова. Памятная программа продолжилась концертом «От Вязьмы до Афгана» с выступлением ансамбля Воздушно-десантных войск.

«Ветераны 56 Гвардейской отдельной штурмовой бригады ВДВ в очередной раз встретились на гостеприимной Раменской земле, которая прочно связана с историей воздушно-десантных войск. Это большая честь для нас, мы вместе вспомнили подвиги героев-десантников и низко поклонились их родителям», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

В ходе концерта наградили лучших представителей молодежных военно-патриотических и поисковых отрядов. Для жителей и гостей округа также организовали выставку вооружения и снаряжения Воздушно-десантных войск.