Мероприятия в честь героев народного сопротивления пройдут в Химках 30 мая

В лицее № 21 и на спортивной площадке деревни Юрлово пройдут тематические уроки, концерты и памятные встречи. Программу приурочили к исторической дате — образованию Центрального штаба партизанского движения.

В преддверии памятной даты в лицее № 21 городского округа Химки состоится открытый урок, посвященный подвигу участников подпольного сопротивления в годы Великой Отечественной войны. Участникам расскажут о значении Центрального штаба партизанского движения, вкладе мирного населения и подвигах, сыгравших важную роль в общей победе. Занятие начнется 30 мая в 17:00 по адресу: 2-й Чапаевский переулок, дом 3а.

«Центральный штаб партизанского движения был центром силы и решимости, откуда шла невидимая, но решающая борьба за свободу страны. Знать об этом — значит понимать, как рождалась Победа», — отметил председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

В этот же день в 17:00 на спортивной площадке деревни Юрлово (дом 1) пройдет патриотическая акция «Вальс Победы». В программе — концерт, посвященный военной тематике, выступления творческих коллективов и хореографические номера.

«Подобные мероприятия становятся моментами настоящего единения, когда прошлое говорит с нами на языке музыки, чувств и памяти», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

Мероприятия проходят в рамках патриотической программы, реализуемой в Химках с июля прошлого года. Как напомнил депутат Руслан Шаипов, в рамках проекта уже состоялось свыше тысячи событий — от торжественных акций до встреч с участниками СВО и просветительских инициатив.