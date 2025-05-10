Мероприятия в честь 80-летия Великой Победы прошли в Дмитрове
В Дмитровском округе прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. С самого утра жители приносили цветы к мемориалам и братским могилам, чтобы почтить память героев.
Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин возложил цветы к Вечному огню на Советской площади в Дмитрове. Его сопровождали протоиерей Афанасий Чорногуз — благочинный Дмитровского церковного округа, председатель окружного совета ветеранов Александр Фуфаев, председатель Совета депутатов округа Михаил Зернов, почётный президент Олимпийского комитета России и почётный житель Московской области Леонид Тягачёв, а также представители Ассоциации ветеранов СВО.
«С нашей земли началось победоносное шествие, которое привело к майской Победе 1945 года. Мы должны передавать детям память о Великой Отечественной войне, о подвигах народа и каждого нашего предка, который сражался за нашу свободу. Важно сохранять преемственность поколений, чтобы никто не смог исказить историю и посягнуть на нашу Родину. Поздравляю всех с Днём Великой Победы!» — обратился к жителям Иван Курданин.
После минуты молчания и исполнения Государственного гимна России к Вечному огню возложили цветы.
Затем официальная делегация во главе с главой округа отправилась в город Яхрому, где также состоялась церемония возложения цветов к памятнику местным жителям, погибшим в годы войны. Иван Юрьевич отметил, что накануне 80-летия Победы в Яхроме был зажжен Вечный огонь — символ памяти и благодарности.
Цветы возложили и у монумента на Перемиловской высоте. В течение всего дня сюда приходили не только жители Дмитровского округа, но и гости из других городов, чтобы отдать дань уважения героям