Мероприятия в честь 80-летия Великой Победы прошли в Дмитрове

В Дмитровском округе прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. С самого утра жители приносили цветы к мемориалам и братским могилам, чтобы почтить память героев.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин возложил цветы к Вечному огню на Советской площади в Дмитрове. Его сопровождали протоиерей Афанасий Чорногуз — благочинный Дмитровского церковного округа, председатель окружного совета ветеранов Александр Фуфаев, председатель Совета депутатов округа Михаил Зернов, почётный президент Олимпийского комитета России и почётный житель Московской области Леонид Тягачёв, а также представители Ассоциации ветеранов СВО.

«С нашей земли началось победоносное шествие, которое привело к майской Победе 1945 года. Мы должны передавать детям память о Великой Отечественной войне, о подвигах народа и каждого нашего предка, который сражался за нашу свободу. Важно сохранять преемственность поколений, чтобы никто не смог исказить историю и посягнуть на нашу Родину. Поздравляю всех с Днём Великой Победы!» — обратился к жителям Иван Курданин.