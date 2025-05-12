Мероприятия проекта «Концерт в темноте» впервые пройдут в Одинцове

Серия мероприятий «Концерт в темноте» в рамках проекта «Инклюзия 2.0» пройдут в Одинцовском округе. Концерты состоятся 17 и 18 мая на площадке городской библиотеки № 1, которая находится на улице Маршала Бирюзова.

Программа включает три уникальных концерта. Так, 17 мая в 19:00 состоится концерт «Грезы любви», который погрузит слушателей в романтическую атмосферу через мелодии романсов, а 18 мая пройдут два концерта: «Весна. Любовь. Победа!», рассказывающий историю Великой Победы через письма влюбленных, а также «Хочу обратно в детство».

Ранее этот проект завоевал популярность в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Подольске. Особенностью шоу является его инклюзивный характер, он позволяет людям с разными возможностями насладиться музыкой в равной степени. Концерты проходят в полной темноте, что создает особую атмосферу и позволяет слушателям по-новому воспринимать звуки. Вход на концерты бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Организаторы рекомендуют заранее забронировать места, так как количество мест ограничено.