Мероприятия проекта «Активное долголетие» прошли в Воскресенске

В учреждениях культуры Воскресенского округа прошли праздничные мероприятия ко Старому Новому году в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». Старшее поколение участвовало в игровых занятиях, конкурсах и концертных выступлениях.

Во Дворце культуры «Юбилейный» участники объединения «Время жить» отметили Старый Новый год и подвели итоги первой четверти XXI века. Для гостей организовали интерактивные игры с элементами школьной программы, музыкальные «перемены», а также выступления творческих коллективов ДК, гостей из комплексного центра «Воскресенский», театра мод «Стилизация» и танцевальных студий «Танцы навсегда» и «Шоу Вуман».

В ДК «Красный горняк» прошел вечер отдыха «Старый Новый год» с конкурсами, играми, танцами и живой музыкой в исполнении Ивана Гончарова, Марины и Алексея Шаминых, Михаила Кошелькова. Стихи читала Галина Морозова.

В Доме культуры рабочего поселка Хорлово для участников проекта были организованы «Зимние посиделки» — встречи с друзьями, развлекательные игры и концертные номера.

Мероприятия проекта «Активное долголетие» направлены на поддержку активного образа жизни пожилых жителей округа и создание возможностей для общения и культурного досуга.