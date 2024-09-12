Выставка народных костюмов открылась в усадьбе в Чехове

Праздник, посвященный Дню города Чехова, прошел в музее «Усадьба Лопасня‑Зачатьевское» . Там открылась выставка, в которой рассказывают про костюмы, обычаи и нравы русского народа. Экспозиция будет работать до 7 декабря.

Село Лопасня отметило 70-летний юбилей со дня преобразования в город Чехов, названный в честь великого русского писателя. Сотрудники музея подготовили специальную программу для детей и взрослых.

Для юных посетителей музея провели экскурсию. Им рассказали про традиции воспитания и образования в дворянских семьях, а также познакомили с древними играми. Ребята узнали, что такое «бирюльки», «бильбоке» и «калечина-малечина».

Помимо этого, в музее 7 сентября открылась выставка костюмов. На ней рассказывают про нравы и обычаи русских людей. Экспозиция включает иллюстрации альбома начала XIX века, а также деревянные, фарфоровые, стеклянные изделия и печатные издания. Выставку представил музей-усадьба «Архангельское». Она будет работать до 7 декабря.

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