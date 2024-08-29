Две котельные в Наро-Фоминске включат в программу капремонта

Администрация Наро-Фоминского городского округа
Фото: Администрация Наро-Фоминского городского округа

Котельные № 7 и № 13 в Наро-Фоминске включат в государственную программу капитального ремонта систем тепло- и водоснабжения. Глава городского округа Роман Шамнэ озвучил решение на рабочей встрече с вице-губернатором — министром энергетики Московской области Евгением Хромушиным.

Подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону продолжается в Наро-Фоминском городском округе. Для стабильной подачи горячей воды и отопления в многоквартирные дома и социальные объекты необходима государственная поддержка, а именно ремонт двух котельных — № 7 на Латышской улице и № 13 на улице Полубоярова в Наро-Фоминске.

«Эти две котельные вызывают беспокойство, так как обеспечивают теплом и горячим водоснабжением 89 многоквартирных домов — более 13,5 тысяч человек и 16 социальных объектов. Мероприятия по реконструкции котельных будут включены в государственную программу и оформлены соответствующим решением регионального Штаба по теплоснабжению», — рассказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Вице-губернатор Евгений Акимович поддержал инициативу оперативно включить котельные в государственную программу.

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