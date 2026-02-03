Мероприятия по профилактике нарушений ПДД пройдут в Воскресенске в феврале

Госавтоинспекция проведет в течение месяца две целевые акции: «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель». Рейды запланированы на конкретные улицы округа.

В рамках профилактической работы запланированы массовые проверки автомобилистов. Акция, направленная на пресечение нарушений правил перевозки детей, пройдет 1 февраля на улице Кирова, 8 февраля — на Комсомольской, 15 февраля — на Рождественской и 22 февраля — на Рождественской в деревне Золотово.

Также рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения состоятся 7 февраля на улице Зелинского, 14 февраля — на Гиганта, 21 февраля — на Железнодорожной и 28 февраля — на Лопатинской.

ГИБДД также напоминает водителям и пешеходам о возможности использования аудио- и видеозаписи при общении с сотрудниками полиции для фиксации возможных нарушений. Обо всех грубых нарушениях правил дорожного движения жителям рекомендуется незамедлительно сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции.