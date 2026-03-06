Мероприятия по оздоровлению лесного фонда пройдут в Коломне

В лесах Городского округа Коломна в 2026 году сплошные санитарные рубки запланированы более чем на 12 гектарах. Так, в Песковском участковом лесничестве вблизи деревни Новая сплошная санитарная рубка проходит уже сейчас.

Мероприятия выполняются на двух лесных участках общей площадью 7,64 гектара: на 6,2 га идет непосредственно рубка, на 1,44 га выполняется работа по очистке от порубочных остатков.

Всего в этом году мероприятия по сплошным санитарным рубкам охватят территорию площадью 12,09 гектаров. Работы пройдут на территории Песковского участкового лесничества, вблизи села Нижнее Хорошово, деревень Конев Бор и Новая.

Подобные санитарно-оздоровительные мероприятия — часть системной работы по сохранению лесных ресурсов. Проведение рубок поврежденных насаждений и последующее лесовосстановление повышают устойчивость лесов к болезням и вредителям и снижают риски возникновения пожаров из-за накопления сухостоя.

«Важно отметить, что проведение сплошных санитарных рубок осуществляется в строгом соответствии с установленными правилами и только при наличии крайней необходимости. В нашем случае мероприятие проводится для устранения последствий ветровала. После завершения расчистки на вырубках будут проведены подготовка почвы и лесовосстановительные работы, чтобы на смену больным деревьям пришли молодые и здоровые насаждения», — рассказала старший участковый лесничий филиала ГАУ МО «Мособллес» Лариса Струкова.