Росгвардейцы встретились со студентами финансового колледжа в Одинцове

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны встретились со студентами финансового колледжа. Они присоединились к акции «Вместе против террора».

Памятные мероприятия приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Росгвардейцы рассказали ребятам о правилах поведения в местах массового скопления людей, а также напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

Студенты узнали об участии росгвардейцев в борьбе с терроризмом и экстремизмом, об охране порядка и общей безопасности, посмотрели видеоролик о задачах ведомства и его подразделений. Также ребята смогли увидеть экипировку и научиться приемам самообороны.

Акция «Вместе против террора» уже стала традиционной. Ежегодно тысячи людей по всей стране отдают дань памяти жертвам терроризма.

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