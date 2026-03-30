Мероприятия ко Всемирному дню театра провели «Навигаторы детства» и Движение Первых

Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. В честь этого праздника «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых организовали серию мероприятий в рамках Всероссийской акции «В мире театра», о чем сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию вместе с учащимися школ и учреждений среднего профессионального образования провели импровизированные выступления на заданные темы в формате «Театр за 5 минут». Они ставили спектакли по мотивам известных произведений.

В рамках «Театра народов России» школьники и студенты исследовали народное творчество, обращаясь к региональным сказкам и местным легендам. Результаты своих исследований они оформили в формате «театра в чемодане» и представили в школьных музеях.

На «Классных встречах» обучающиеся познакомились с актерами, режиссерами и другими работниками театра. Гости поделились своими карьерными историями и обсудили взгляд на современный театр.

Также советники директоров организовали интерактивные площадки в рамках «Мастерской навыков», где профессионалы театрального искусства провели мастер-классы по сценической речи и созданию реквизита из подручных средств.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентр | РДЦ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

