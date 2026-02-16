Мероприятия ко Всемирному дню книгодарения прошли в колледже «Энергия

13 февраля колледж «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе присоединился к празднованию Всемирного дня книгодарения. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Первокурсники Центра информационно-технологической подготовки вместе с преподавателем литературы Екатериной Дашевской посетили Центральную библиотеку имени А. С. Пушкина. Там прошла презентация книги известного автора Юрия Ивлева «Вселенная. Жизнь. Знания». В завершение встречи Юрий Ивлев передал свою книгу с дарственной надписью библиотеке колледжа.

В колледже также состоялся книгообмен (буккроссинг), дарение книг библиотекам и тематический флешмоб, подчеркивающий, что «книга — лучший подарок». Заведующая библиотекой Жанна Кашникова организовала пункт книгообмена, где все желающие могли принести свои книги и взять любые понравившиеся. Акция «Обмен книгами» предоставила студентам возможность делиться своими любимыми произведениями и открывать для себя что-то новое.

Первокурсники Реутовской площадки колледжа создали видеоролик, в котором студенты и преподаватели поделились своими любимыми литературными произведениями.