Мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут в парках в Химках

Жителей Химок приглашают принять участие в масштабной праздничной программе «Разрешите поздравить!», приуроченной к 23 февраля. День защитника Отечества отметят в парках Толстого, Величко и «Дубки».

Стартуют праздничные мероприятия в 12:00. Первой по расписанию пройдет спортивная игра «Зарница», участники проявят себя в командных состязаниях. Также для жителей организуют тематические мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток, музыкальные выступления и памятные акции.

Отметим, что этой зимой в парках Химок прошли сотни концертов, театральных постановок и спортивных активностей. Мероприятия провели в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье».

Напомним, что с июля 2024 года в округе также реализуют патриотическую программу, направленную на воспитание в молодежи любви к Родине и уважения к ее традициям и наследию.