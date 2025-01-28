Мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда прошли в Воскресенске

В учреждениях культуры городского округа Воскресенск прошли мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. Для жителей и гостей округа организованы уроки памяти, познавательные программы и театральные постановки, рассказывающие о героизме и стойкости ленинградцев.

В Центральной детской библиотеке для учащихся школы № 3 прошел урок памяти под названием «Все это было, было в Ленинграде». Сотрудники библиотеки рассказали участникам о жизни осажденного города, о том, как его жители учились, работали и боролись за жизнь в тяжелых условиях блокады. Ребята узнали о героизме ленинградцев, которые стали символом мужества для будущих поколений. Также школьники приняли участие в викторинах «Военная техника» и «Угадай достопримечательность», проверив свои знания о блокадном Ленинграде.

В Степанщинском сельском клубе культурно-досугового центра «Истоки» состоялась познавательная программа «Блокадная ласточка». Участники узнали о героической защите Ленинграда, значении жестяного значка «Блокадная ласточка», норме «блокадного» хлеба и о том, как женщины и дети наравне с мужчинами трудились на заводах. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о жителях города, погибших в годы блокады.

В Доме культуры «Гармония» театральная студия «Верю!» под руководством Виктории Цех представила спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Арбузова. Постановка перенесла зрителей в атмосферу блокадного Ленинграда и послевоенных лет. Полный зал зрителей с трепетом сопереживал героям спектакля и почтили память всех погибших в годы блокады.

Эти мероприятия стали важной частью сохранения исторической памяти и напоминанием о героических страницах истории нашей страны.