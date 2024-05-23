Мероприятия ко дню рождения Пушкина пройдут в библиотеках в Химках

День рождения Пушкина в Химках отметят праздничными мероприятиями в библиотеках. Организаторы подготовили для гостей викторины, книжные выставки, поэтические часы и интерактивные лекции.

Например, в библиотеке № 3 6 июня пройдет литературная игра, а в библиотеке «Читающая семья» организуют музыкально-поэтический час. Развлекать жителей Фирсановки будут презентацией и викториной о жизни Александра Пушкина, также в программе музыкальные номера — будут звучать романсы на стихи поэта. Желающие могут почитать его произведения. Адрес: улица Речная, дом 20.

«Произведения Пушкина — это классика, которую изучают в школах, вузах, его цитируют и читают. Благодаря таким тематическим мероприятиям наше подрастающее поколение сможет лучше узнать биографию поэта и ознакомиться с его выдающимися произведениями», — отметила муниципальный депутат Совета депутатов Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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