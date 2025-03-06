Мероприятия ко дню рождения Героя СССР Юрия Гагарина пройдут в Химках

Жителей округа 7 марта в 16:30 приглашают принять участие в интеллектуальной программе на базе местного волонтерского центра. Организаторы подготовили историческую лекцию и викторину на знание биографии Юрия Гагарина.

«Огромная ответственность легла на плечи летчика-испытателя, но вместе с ней и счастливая возможность первому из землян увидеть нашу планету из космоса», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Также 6 марта в 11:00 в здании фирмы «Сходня-Инжиниринг» пройдет кинопоказ. Собравшихся познакомят с документальным фильмом о первом космонавте.

Мероприятия станут частью масштабной патриотической программы, в рамках которой жителям ежедневно напоминают о важнейших исторических событиях и ключевых фигурах.