Мероприятия ко дню рождения Героя СССР Юрия Гагарина пройдут в Химках
Жителям Химок расскажут о судьбе летчика-космонавта, первого Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Мероприятия приурочат ко дню рождения великого человека.
Жителей округа 7 марта в 16:30 приглашают принять участие в интеллектуальной программе на базе местного волонтерского центра. Организаторы подготовили историческую лекцию и викторину на знание биографии Юрия Гагарина.
«Огромная ответственность легла на плечи летчика-испытателя, но вместе с ней и счастливая возможность первому из землян увидеть нашу планету из космоса», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.
Также 6 марта в 11:00 в здании фирмы «Сходня-Инжиниринг» пройдет кинопоказ. Собравшихся познакомят с документальным фильмом о первом космонавте.
Мероприятия станут частью масштабной патриотической программы, в рамках которой жителям ежедневно напоминают о важнейших исторических событиях и ключевых фигурах.