Мероприятия ко Дню российского студенчества собрали более 220 тысяч участников в Подмосковье

В преддверии Дня российского студенчества в Московской области прошло множество мероприятий, организованных советомниками директоров по воспитанию, студенческим активом и преподавателями. В этих событиях приняли участие более 220 тысяч школьников, студентов, педагогов и родителей, как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Среди мероприятий — сохранение писем для будущих студентов в капсулах времени и создание медиапроектов, таких как «Жизнь после диплома». В рамках этого проекта были записаны подкасты о профессиональном пути, карьерных возможностях и студенческой жизни с участием приглашенных гостей.

Также в рамках Всероссийской акции «Шаг в студенчество» были организованы классные встречи, где студенты поделились особенностями своей специальности, рассказали об обучении и перспективах. В проекте «Город профессионалов» младшие школьники создали коллажи, отражающие их мечты о будущей профессии.

Кроме того, «Навигаторы детства» совместно с Российским обществом «Знание» провели лекции «Будущее создается сегодня: твои возможности в России», рассказав о перспективах и личностных маршрутах в стране.