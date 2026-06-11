Мероприятия ко Дню России пройдут в парках Коломны и Озер

В пятницу, 12 июня на общественных пространствах Коломны пройдет множество мероприятий, где каждый найдет занятие и зрелище по душе.

В коломенском сквере имени В. А. Зайцева праздник начнется в 14.00. Здесь развернется ярмарка мастеров, будут доступны интерактивная карта России и тематические фотозоны. Все желающие смогут побывать сразу на нескольких уличных выставках — национальной одежды и кукол, народных инструментов, изображений с видами Коломны, а также познакомиться с творчеством художников в рамках проекта «Россия на холсте». Концертная программа откроется красочным шествием в народных костюмах.

Парк Мира в Коломне приглашает гостей к 15.30. В программе дня — концерт «Пою тебе, моя Россия», показательные выступления тхэквондистов, мастер-классы, вернисаж и ярмарка народных умельцев. Изюминкой праздника станут «Большие гонки» — интерактив для всей семьи на надувном реквизите. Также в парке пройдет акция «#КасаетсяКаждого» — волонтеры раздадут ленточки-триколоры, будет доступна выставка автомобилей с гуманитарной помощью, а ветераны СВО расскажут о себе и своих боевых товарищах.

А в озерском парке «Сосновый бор» игротека, выставки, фотозоны в русском стиле, торговые ряды и творческие мастерские начнут работу с 16.00. Посетители общественного пространства узнают истории знаменитых земляков, увидят родные Озеры глазами художников и смогут совершить познавательное виртуальное путешествие по нашей большой стране. Завершатся мероприятия праздничным концертом «Пою тебе, моя Россия!»