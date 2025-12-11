Мероприятия ко Дню прав человека провели в колледжах Подмосковья 10 декабря

Мероприятия к Международному дню прав человека прошли в Подмосковье 10 декабря. В них приняли участие 26,4 тысячи студентов и педагогов.

Как сообщили в региональном Минобразования, в преддверии праздника советники директоров по воспитанию и студенты колледжей провели проектную сессию «Мои права в цифровом пространстве». Они обсудили защиту персональных данных, противодействие кибербуллингу, а также распознавание фейков в интернете и другие темы.

Учащиеся изучили понятия «право» и «обязанность» в ходе деловой игры. В ходе мероприятия разработали свод правил для студенческого коллектива.

«Навигаторы детства» также провели круглый стол «Права человека в современном мире», где ребята обсудили основы прав человека вместе с приглашенными историками и политологами.