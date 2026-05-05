Мероприятия ко Дню Победы пройдут в парках Богородского округа

В среду в Центральном, Глуховском парках и парке «Липовая аллея» в Богородском округе стартует тематическая программа «Победный май». В рамках события пройдут выставка «Наши герои» и мастер-класс по созданию объемной аппликации, посвященной памятной дате.

На выставке «Наши герои» представят портреты и биографии земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мастер-класс по объемной аппликации проведут для детей и взрослых. Участники смогут создать открытки и панно с символами Победы — гвоздиками, георгиевскими лентами и праздничным салютом. Начало мероприятий — в 17:00.

Также на этой неделе в парках округа запланированы другие активности. В среду в 17:00 в павильоне Центрального парка пройдет занятие по живописи и классической скульптуре. Участники познакомятся с базовыми приемами, попробуют свои силы в создании художественных работ.

В четверг в 17:00 на сцене состоятся занятия по спортивно-бальным танцам. Программа подойдет как для начинающих, так и для тех, кто хочет улучшить свои навыки и получить заряд энергии.