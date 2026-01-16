Мероприятия ко Дню памяти Ленина пройдут в Ленинском округе

С 21 по 25 января 2026 года в музее-заповеднике «Горки Ленинские» подготовили программу мероприятий, приуроченных ко Дню памяти В. И. Ленина. Гости смогут посетить тематические экскурсии, лекцию и новую выставку.

Программа включает четыре экскурсионных маршрута. Экскурсия «Только Ленин» в усадьбе «Горки» познакомит с бытовыми подробностями жизни вождя на этой территории. Ученый секретарь музея Борис Власов проведет авторскую экскурсию «Последний ленинский музей Страны Советов», посвященную истории создания музейного здания и экспозиции.

Маршрут «Ленин в „Маленькой Швейцарии“» объединит три музейных объекта. Экскурсия в музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» будет посвящена личной библиотеке Ленина и библиотекарю Шушанике Манучарьянц. Кульминацией программы станет открытие выставочного проекта «Лед и пламень» о Якове Свердлове 25 января. Перед открытием в 12:00 в Научно-культурном центре «Музей В. И. Ленина» состоится бесплатная лекция историка Александра Дмитриева.

Все мероприятия рассчитаны на посетителей старше 12 лет. Подробное расписание с точным временем, местами проведения и стоимостью билетов доступно на официальном сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».