Мероприятия ко Дню памяти и скорби пройдут в Лобне

В городском округе Лобня активно готовятся к проведению Дня памяти и скорби, который в России отмечается 22 июня. В эту дату в 1941 году в 4:00 началось нападение Германии на СССР.

Мероприятия запланированы у ключевых мемориалов города. Они стартуют в 4:00 в микрорайоне Красная Поляна, продолжатся в 4:30 у мемориала в Луговой и завершатся в 5:00 у мемориала «Звонница». В торжественной церемонии возложения цветов и венков примет участие глава округа Анна Кротова.

Кроме того, 22 июня жители Лобни могут участвовать в акции «Свеча памяти». В рамках этой акции они смогут зажечь свечи в честь памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Мероприятие начнется в 20:00 на городском пруду, расположенном в сквере 40 лет Октября.

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