Мероприятия ко Дню памяти и скорби пройдут в Лобне

Фото: Администрация г.о. Лобня

В городском округе Лобня активно готовятся к проведению Дня памяти и скорби, который в России отмечается 22 июня. В эту дату в 1941 году в 4:00 началось нападение Германии на СССР.

Мероприятия запланированы у ключевых мемориалов города. Они стартуют в 4:00 в микрорайоне Красная Поляна, продолжатся в 4:30 у мемориала в Луговой и завершатся в 5:00 у мемориала «Звонница». В торжественной церемонии возложения цветов и венков примет участие глава округа Анна Кротова.

Кроме того, 22 июня жители Лобни могут участвовать в акции «Свеча памяти». В рамках этой акции они смогут зажечь свечи в честь памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Мероприятие начнется в 20:00 на городском пруду, расположенном в сквере 40 лет Октября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нейросетевая пятница. Как прошел 1-й день GenAI CONF

Перформанс как терапия. Что известно об участниках фотосессии на кладбище в Петербурге

«Молитвами святых Твоих». Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Битлждус! Битлджус! Битлджус! Главное о старом и новом фильмах Тима Бертона

Бриг, Нева, фейерверк и концерт. Как пройдут «Алые паруса — 2024»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте