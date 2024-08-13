Мероприятия ко Дню физкультурника в Подмосковье объединили 150 тысяч человек

В Московской области День физкультурника собрал более 150 тысяч участников. В рамках праздника 10 августа прошло более 300 мероприятий. Самыми значимыми событиями стали финал Кубка Александра Овечкина среди детей и региональный этап марафона «Земля спорта» в Балашихе.

Во всех округах Подмосковья также прошли спортивные мероприятия. Так, в Раменском организовали 17 площадок с мастер-классами по футболу и волейболу, соревнованиями по киберспорту, боксу, кикбоксингу, карате и другим видам спорта. В Подольске гости поучаствовали в костюмированном забеге и вечернем забеге на один километр. Спортивные мероприятия объединили 16 тысяч человек.

В Балашихе, помимо марафона, чествовали лучших спортсменов и тренеров, а на стадионе «Криогенмаш» прошла спортивная программа с тематическими зонами и мастер-классами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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