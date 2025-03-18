Мероприятия к годовщине воссоединения Крыма с Россией пройдут в Реутове

Жителей и гостей городского округа приглашают присоединиться 18 марта к праздничным мероприятиям, посвященным воссоединению Крыма с Россией. Это не только повод вспомнить историю, но и возможность почувствовать себя частью большой страны, которая чтит свои традиции и ценит единство.

Образовательные, культурные и спортивные события пройдут в этот день в Реутове. В лицее состоится спортивный праздник «Еще тогда нас не было», который подчеркнет важность единения для победы.

В школе № 2 пройдут музейный урок и игра-викторина «Крымская весна». Школьники узнают больше об истории Крыма, его культурном наследии и значении воссоединения с Россией, а также смогут проверить свои знания в увлекательной викторине.

В 12:00 урок «Крымская весна» состоится и в музейно-выставочном центре Реутова. Кроме лекции о событиях 2014 года, в программу включен кинопоказ, который поможет зрителям глубже понять исторический контекст и эмоции, связанные с этим знаменательным днем.

В 19.00 акцию «Крымская весна» проведут в Центре культуры и искусств Реутова. Здесь на стены здания будут транслировать картины Ивана Айвазовского, жившего и творившего в Крыму. А музыкальным сопровождением станут произведения Петра Чайковского, который тоже с особой теплотой вспоминал посещение Крыма.