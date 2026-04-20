Мероприятия к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС пройдут в Коломне

На этой неделе в парках Коломны и Озер снова запланировано множество мероприятий. Одно из них будет посвящено годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Приверженцев здорового образа жизни и любителей спорта ждут в понедельник в озерском парке «Сосновый бор» на пробежку, а в четверг — на мастер-класс по настольному теннису. Коломенский сквер имени В. А. Зайцева в четверг приглашает на разминку и тренировку. В парке Мира в Коломне в четверг пройдут разминка и общедоступная тренировка по футболу, а утром в субботу — традиционный забег бегового сообщества «5 верст».

Программа выходного дня на этой неделе, кроме традиционных спортивных и познавательных мероприятий, будет посвящена 40-й годовщине о аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Посетители парков увидят фотовыставку «Герои невидимого фронта», смогут принять участие в мастер-классе «Белый журавлик», прослушать лекцию «Эхо мирного атома».