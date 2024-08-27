Мероприятия к 110-летию поэмы Маяковского «Облако в штанах» пройдут в Химках

Просветительские мероприятия в честь 110-летия поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах». Для жителей пройдут лекции и творческие беседы.

Мероприятия пройдут 29 августа в лицее № 15 и детской библиотеке № 3. Участникам расскажут о биографии русского футуриста и посвятят в историю создания произведения Маяковского. Творческая встреча пройдет в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Благодаря проекту химчане стали больше интересоваться историей нашей страны. Он играет важную роль в развитии чувства патриотизма и помогает сохранить историческую память для молодого поколения. Для жителей организовывают встречи, кинопоказы и творческие вечера», — отметил лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Владимир Харитонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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