Мероприятия к 100-летию «Артека» прошли в пришкольных лагерях Подмосковья

В пришкольных лагерях Подмосковья отметили 100-летний юбилей Международного детского центра «Артек». Школьников познакомили с историей и инициативами лагеря, для всех ребят организовали творческие и спортивные состязания. Об этом передали в Минобразования региона.
В программу тематических дней включили мастер-классы, фестивали, выставки и различные активности на интерактивных площадках.
В пресс-службе ведомства добавили, что также в школах провели особенный ритуал — посвящение в артековцы, благодаря чему каждый ребенок смог почувствовать себя частью большой команды.
Подобные мероприятия помогают воспитанию молодого поколения, вдохновляют детей на развитие и достижения и мотивируют их участвовать в общественной жизни.
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