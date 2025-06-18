Мероприятия к 100-летию «Артека» прошли в пришкольных лагерях Подмосковья

В пришкольных лагерях Подмосковья отметили 100-летний юбилей Международного детского центра «Артек». Школьников познакомили с историей и инициативами лагеря, для всех ребят организовали творческие и спортивные состязания. Об этом передали в Минобразования региона.

В программу тематических дней включили мастер-классы, фестивали, выставки и различные активности на интерактивных площадках.

В пресс-службе ведомства добавили, что также в школах провели особенный ритуал — посвящение в артековцы, благодаря чему каждый ребенок смог почувствовать себя частью большой команды.

Подобные мероприятия помогают воспитанию молодого поколения, вдохновляют детей на развитие и достижения и мотивируют их участвовать в общественной жизни.