Мероприятие «Зачетный парк» прошло в Свердловском парке Лосино-Петровского

27 января на территории Свердловского парка в Лосино-Петровском состоялось масштабное мероприятие «Зачетный парк», объединившее студентов и преподавателей. Несмотря на погодные условия, участники проявили высокий энтузиазм и готовность к активному взаимодействию.

Программа включала несколько активностей: зажигательный забег, увлекательный квест, азартную игру в «Дженгу», музыкальное лото и розыгрыш ценных призов.

Кроме того, для участников была организована зона отдыха с горячим чаем, где они могли насладиться неформальным общением и завязать новые знакомства. Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере, что позволило создать благоприятные условия для обмена опытом и идеями.

«Спасибо большое организаторам данного мероприятия. Было очень душевно и весело!» — поблагодарила одна из участниц.