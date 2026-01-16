Мероприятие в рамках «Активного долголетия» прошло в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Встреча состоялась 15 января в фойе Дома культуры «Гармония». Она была посвящена зимним традициям и годовщине клуба.

Праздничная встреча участников клуба «За чашкой чая» прошла под руководством Любови Калупиной. Жители вспоминали народные пословицы, колядки, принимали участие в тематических играх и конкурсах.

Особое внимание уделили празднованию 22-летия образования клуба. Сегодня его деятельность является примером успешной реализации проектов по организации досуга граждан старшего поколения.

В рамках культурной программы выступил дуэт «Плюс». Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере и способствовало укреплению социальных связей.

Подобные события для людей старшего возраста устраивают в округе регулярно. Например, 13 января творческий коллектив села Ашитково выступил с концертом в учреждении социального обслуживания.