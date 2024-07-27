Мероприятие в память о Владимире Высоцком прошло в Химках

В городском округе Химки состоялось мероприятие в память о выдающемся актере, поэте и музыканте Владимире Высоцком. Оно прошло на базе школы «Лидер», где участники смогли насладиться документальным фильмом о жизни и творчестве артиста, а также исполнить его знаменитые песни и прочитать стихи.

С приветственным словом к присутствующим обратились депутаты Артур Каримов, Юлия Мамай, Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Они рассказали о реализации в Химках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который направлен на укрепление связи между различными поколениями.

«Владимира Высоцкого знает вся наша страна. Его произведения раскрывают все стороны жизни и заставляют задуматься о будущем», — отметила Надежда Смирнова.

Главным событием встречи стало исполнение известных композиций Владимира Высоцкого под гитару, которое создало атмосферу единства и уважения к наследию великого артиста. Мероприятие собрало людей разных возрастов, объединенных любовью к творчеству Высоцкого и стремлением сохранить память о нем для будущих поколений.

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