Мероприятие в честь трех праздников прошло в Химках

Праздник прошел в сходненской детской школе искусств. Он смог объединить три значимые даты: День Московской области, День учителя и День музыки.

Посетителям рассказали об истории Подмосковья и его выдающихся личностях. Мероприятие стало поводом выразить благодарность педагогам и музыкантам за сохранение культурного и образовательного наследия.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов участвовал в событии вместе с жителями. «Сегодня мы вспомнили историю нашего родного Подмосковья. Педагоги, волонтеры, артисты — люди, благодаря которым регион живет и развивается. Этот вечер в Сходне — еще и повод сказать им спасибо», — подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Несколько коллективов сходненской детской школы искусств выступили в концертной программе: эстрадно-духовой оркестр «Мелодии и ритмы», хор «Лучики» и фольклорный ансамбль «Самоцветы». Каждое выступление стало частью общей праздничной истории.

«Именно через такие события формируется связь поколений. Здесь, в школах, дворцах культуры, общественных пространствах, и рождается то самое устойчивое отношение к истории своей малой родины и региона в целом», — сказал депутат Алексей Федоров.

Хотя эти три даты могли бы отмечаться отдельно, в Химках их объединили в единый вечер, продвигая идею уважения к людям, истории и знаниям.

Лидера Движения общественной поддержки Олеси Климачевой отметила, что такие мероприятия способствуют сохранению исторического наследия и служат точками притяжения для разных поколений жителей.