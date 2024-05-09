Мероприятие «Поющие дворы» провели для ветеранов ВОВ в Химках | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 15:03 Мероприятие «Поющие дворы» провели для ветеранов ВОВ в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки во дворах домов развернулись театрализованные представления для ветеранов Великой Отечественной войны. Муниципальные депутаты Валентин Герасимов, Инна Монастырская и Николай Томашов вместе с актерами театра «Наш Дом», активистами партии «Единая Россия» и неравнодушными жителями приняли участие в акции «Поющие дворы».

Три агитбригады из активистов «Единой России» и «Молодой гвардии», волонтеров и химкинских артистов давали представления с песнями военных лет и поздравлениями во дворах многоквартирных домов Химок. Ветераны могли оценить подарок от нынешнего поколения, выйдя во двор или даже просто выглянув в окно.

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«Проводить накануне Дня Победы акцию „Поющие дворы“ в Химках уже стало доброй традицией. Мы приезжаем во дворы, где живут наши ветераны, те, кто в силу возраста и здоровья не могут посетить праздничные концерты в городе, чтобы поздравить их с этим замечательным праздником», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская отметила, что акция «Поющие дворы» играет немаловажную роль в сохранении памяти о войне. Музыка имеет уникальную способность переносить эмоции и создавать общий настрой. Исполнение военных песен под окнами ветеранов позволяет им вспомнить те годы, когда эта музыка была их источником вдохновения и поддержки.

«Участие в таких акциях позволяет передать нашу признательность и восхищение теми, кто сражался во имя нашей свободы. Мы должны сохранять память о героическом прошлом нашей страны и передавать ее следующим поколениям», — отметил депутат округа Николай Томашов.

Участники акции «Поющие дворы» отметили, что такие мероприятия позволяют жителям Химок, включая молодое поколение, ощутить ту атмосферу и героический дух, которые сопровождали наших предков в тяжелые годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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