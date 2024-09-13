Мероприятие по профилактике ДТП с детьми провели автоинспекторы в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха активно контролируют пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений в рамках информационно-профилактического мероприятия. Целью этих рейдов является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов.
Полицейские помогали детям безопасно пересекать проезжую часть и проверяли безопасность маленьких пассажиров в автомобилях, которые родители привозили к школе. Организаторы акции напомнили водителям о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в автомобиле.
Кроме того, сотрудники полиции провели тематические инструктажи для учащихся начальных классов. Школьники узнали о правилах поведения в дорожно-транспортной среде в осенний период, о «дорожных ловушках», возникающих из-за припаркованных автомобилей, и о необходимости ношения световозвращающих элементов в темное время суток и при плохой видимости. Все участники акции получили тематические памятки по безопасности и световозвращающие брелоки.