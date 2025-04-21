Мероприятие «Пешеходный переход» пройдет в Одинцове до 27 апреля

Автоинспекторы во время акции будут выявлять нарушения как со стороны водителей, так и пешеходов. Особенное внимание уделят случаям пересечения дороги в неположенных местах и на запрещающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция напоминает жителям о важных правилах для снижения риска дорожно-транспортных происшествий. Так, пешеходы должны передвигаться по тротуарам или обочинам. А в темное время суток необходимо носить с собой световозвращающие элементы. Переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам или на перекрестках. Кроме того, на нерегулируемых участках дороги следует правильно оценивать скорость и расстояние до приближающихся машин.