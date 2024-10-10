Легкоатлетический забег прошел на закрытии сезона парков в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском закрыли сезон парков мероприятием «Парки. Осень. Заряжай!». Для зрителей провели концерт в общественном пространстве на улице 7 Ноября и легкоатлетический забег.

Мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!» подарило жителям незабываемые впечатления. Для них организовали тематическую зону, забег, квест, анимационную программу и творческие мастер-классы. На сцене выступили артисты с программой «Симфония осени».

Зрители получили заряд энергии, их пригласили на систематические мероприятия, которые проводятся в парке на улице 7 Ноября.

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